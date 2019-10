Aschhausen Ein weißer Schaumteppich auf der Halfsteder Bäke, im Bereich der Straße Auwiese, kurz vor der Mündung des Wasserlaufs in das Zwischenahner Meer hat am Sonntag viele Spaziergänger irritiert.

Eine Frau die das Phänomen ebenfalls bemerkt hatte, informierte noch am Sonntag Sanja Hinrichs vom Fischereiverein Bad Zwischenahn über ihre Beobachtung. „Nachdem es in Edewecht und Scheps Probleme mit der Wasserqualität und ein Fischsterben gegeben hat, bin ich dem Hinweis nachgegangen“, teilte Hinrichs der NWZ mit.

Ihre Einschätzung nachdem sie sich ein Bild von der Lage gemacht hatte: Die Schaumbildung wirkt auf den ersten Blick tatsächlich so, als sei das Wasser verunreinigt worden. In Wirklichkeit handele es sich aber wohl um eine natürliche Schaumbildung, die dem Wind und somit dem starken Wellengang geschuldet ist. „Da der Wind die letzten Tage auch direkt auf den Zulauf der Halfsteder Bäke zum Meer stand, hat er den Schaum in den vorderen Teil der Bäke gedrückt“, erläutert Hinrichs.

Diese Einschätzung bestätigte am Montag Richard Eckhoff, Geschäftsführer der Ammerländer Wasseracht: „Vielfach wird nach etwas unruhiger Wetterlage diese Schaumbildung an Gewässern beobachtet, die oft ihre Ursache in natürlichen Vorgängen hat.“ Algen, Nährstoffe, sogenannte Huminstoffe aus Moorböden, Phytoplankton und andere Inhaltsstoffe des Wassers würden durch Wind und Wellen aufgeschlagen, zerschlagen und das Wasser mit Luft ‚aufgefüllt‘. Natürliche Eiweißstoffe und Huminstoffe bildeten dann einen Schaumteppich, der durch den Wind an Ufer, Strände und in einmündende Gewässer getrieben werde.

„Insofern ist das eine Erscheinung aufgrund natürlicher Prozesse und somit unbedenklich“, erläuterte Eckhoff.

Er merkte allerdings an, „dass die Ursache für erhöhtes Algenwachstum und eingetragene Nährstoffe zurück geht auf die menschliche Nutzung im Einzugsgebiet, also die Einleitungen von Wasser von versiegelten Flächen, Straßenabflüsse, Kleinkläranlagen und aus der Landwirtschaft sowie aus der Zersetzung und dem Abbau von Moorstandorten.“ Eckhoffs Fazit: Der Schaum an sich sei unbedenklich, aber Folge des menschlichen Handelns.