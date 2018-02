Augustfehn Eine 27-jährige Autofahrerin hat bereits am Samstag falschen Polizeibeamten ein „Verwarngeld“ von 40 Euro bezahlt. Die Frau hatte mit ihrem Wagen die Stahlwerkstraße in Augustfehn in Richtung Nordloh befahren. Am Bahnübergang musste sie wegen der geschlossenen Schranken warten. Hinter ihrem Fahrzeug hielt ein dunkler VW Passat Kombi älteren Baujahrs.

Aus dem Wagen stieg vom Beifahrersitz ein vermeintlicher Polizeibeamter aus, der unter anderem einen dunkelblauen Pulli mit einem Polizeiabzeichen trug. Der Mann klopfte an die Seitenscheibe und gab sich als Polizeibeamter aus. Flüchtig zeigte er der 27-Jährigen einen „Polizeiausweis“ im Scheckkartenformat. Der Mann bemängelte, dass die Frau angeblich verkehrswidrig ihr Kind im Kindersitz auf dem Beifahrersitz transportierte. Dafür sei ein Verwarngeld von 40 Euro fällig. Da die 27-Jährige nicht soviel Geld dabei hatte, fuhr sie im Einverständnis mit den Polizisten zu ihrer Hausbank und übergab das Geld an die Männer, die mit ihrem Wagen auf dem Parkstreifen an der Hauptstraße in Höhe der Dresdner Straße parkten. Eine Quittung erhielt sie nicht.

Beide Männer sind um die 30 Jahre alt. Einer war auffällig groß (etwa 1,90 Meter) und schlank. Er trug eine randlose Brille mit schwarzen Bügeln.Zudem hatte einer der Männer ausgeprägte Ekzeme an den Händen. Die Heck- und Seitenscheiben des „Polizeiwagens“ waren verdunkelt.

Hinweise nimmt die Westersteder Polizei unter Telefon 0 44 88/83 31 15 entgegen.

Wie Andrea Lamping, Dienststellenleiterin des Polizeikommissariats Westerstede, sagte, handele es sich bei einem solchen Fall um eine Straftat, um Amtsanmaßung und Betrug. Bestraft würden solche Vergehen – je nach Fall bzw. Vorstrafen der Täter – mit Geldstrafen bzw. mehrjährigen Haftstrafen.