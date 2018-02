Bad Zwischenahn Mark Behrendt von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn hatte am vergangenen Freitag schon so ein Gefühl. „Hoffentlich macht niemand die Fläche kaputt, bevor das Eis durchgefroren ist“, sagte er, als er mit vier Kameraden und einer Kameradin den Parkplatz vor dem Badepark flutete.

Am Montagmorgen bot der Platz dann ein trauriges Bild: Fahrradspuren führten durch den Schnee zur Eisfläche, die an mehreren Stellen aufgebrochen war. An Eislaufen wäre hier nicht zu denken gewesen.

Nachdem sie von der NWZ informiert worden war, nahm die Gemeindeverwaltung Kontakt mit dem Bauhof und der Freiwilligen Feuerwehr auf. Die Entscheidung: Noch einmal würden die Männer ausrücken und versuchen, mit einer möglichst dünnen Wasserschicht über dem Eis die Schäden zu beheben. Ob das noch etwas bringt ist allerdings zweifelhaft. „Auch dieses Wasser muss erst wieder durchfrieren. Das wird mindestens bis Mittwoch dauern“, vermutet Claudia Hohensee vom Tiefbau- und Grünflächenamt.

Selbst wenn die Fläche bis zu diesem Zeitpunkt durchgefroren sein sollte – ein langes Eisvergnügen wird es für Bad Zwischenahn damit kaum geben. Am kommenden Wochenende, vermutlich am Samstag, werden die Temperaturen wieder in den Plus-Bereich drehen und das Eis auftauen.

Leider ist es nicht das erste Mal, dass gedankenlose Zeitgenossen den Spaß ruinieren. „Vor fünf Jahren, als wir die Fläche zum letzten Mal geflutet haben, ist jemand mit dem Auto auf das Eis gefahren“, so Hohensee.

„Zutiefst enttäuscht und bitterböse“, seien die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn, hieß es auf deren Facebook-Seite. Wesentlich drastischer waren teilweise die Kommentare der Leser auf der Facebook-Seite der Ammerländer Nachrichten. „Dumm“, „egoistisch“, „Spielverderber“ waren noch die harmloseren Ausdrücke.

Gegen 14 Uhr am Montag rückte die Feuerwehr mit drei Mann dann noch einmal zum Badepark aus, um die Fläche erneut unter Wasser zu setzen. Alle zerstörten Stellen werde man nicht reparieren können, sagte der sichtlich genervte stellvertretende Ortsbrandmeister Tim Cölsmann. „Wir können nur versuchen, den Schaden zu minimieren.“ Er und seine Kameraden hoffen jetzt, dass die Fläche wenigstens diesmal genug Zeit bekommt, um durchzufrieren. „Es sollen ja noch sehr kalte Nächte kommen, vielleicht haben wir ja noch eine Chance“, so Cölsmann.

