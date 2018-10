Bad Zwischenahn Jutta Bagener ist verärgert. „Die Parkplatzsituation in meiner Straße ist katastrophal“, berichtet die Rentnerin, die an der Bahnhofstraße in Bad Zwischenahn wohnt. Im hinteren Bereich der Straße würde es fünf Parkflächen geben, die mit einem „P“ gekennzeichnet seien, auf denen regelmäßig Autos für mehrere Stunden und Tage geparkt würden. „Erlaubt ist aber nur eine Stunde“, berichtet Bagener.

„Das geht schon lange so und wird sich auch nicht ändern, wenn nicht besser kontrolliert wird“, sagt die Rentnerin. Aus diesem Grund habe sie sich auch an das Ordnungsamt gewendet. „Da passiert aber nichts, obwohl das Ordnungsamt zuständig ist.“

„Auf meine schriftliche Anfrage habe ich als Antwort vom Ordnungsamtsleiter die Antwort erhalten, dass in jedem Fall die Polizei grundsätzlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig sei.“ Das stimme aber nicht, die Zuständigkeit liege beim Ordnungsamt, wie auch die Polizei ihr bestätigt hätte.

Ein Mal im Monat verschärfe sich die Situation sogar noch. „Hier findet ungefähr alle vier Wochen ein Flohmarkt statt, immer samstags. Schon am Freitag kommt der Veranstalter so gegen 16 Uhr und sperrt die öffentlichen Parkplätze mit rotweißem Flatterband ab, die ja noch von den Besuchern genutzt werden könnten.“

Stören würde Bagener auch die Tatsache, dass am Veranstaltungstag Aussteller bereits vor 6 Uhr in der Frühe anreisen, ihr Stände aufbauen, sich dabei lauthals unterhalten und die Türen ihrer Autos permanent zuschlagen. „Kein Handwerksbetrieb und auch der Bauhof der Gemeinde darf so früh ohne Sondererlaubnis mit Arbeiten beginnen, warum geht das in diesem Fall? Reicht es nicht, wenn die Aussteller um 7 Uhr kommen?“

Verstöße sind bekannt

Auf Anfrage der NWZ teilte der Leiter des Ordnungsamtes, Timo Tapken, mit, dass die Parksituation in der Bahnhofstraße nicht als katastrophal eingestuft werde. „Die Höchstparkdauer auf den Parkplätzen in der verkehrsberuhigten Bahnhofstraße ist durch Parkscheibenregelung begrenzt.“ Dass Verkehrsteilnehmer gegen solche Regelungen verstoßen sei bekannt, jedoch nicht außergewöhnlich und kein spezielles Problem der Gemeinde.

Die Zuständigkeit in Bezug auf die Kontrolle des ruhenden Verkehrs sieht Tapke sowohl bei der Polizei als auch bei der Gemeinde. „Die Polizei hat die generelle Zuständigkeit, Ordnungswidrigkeiten festzustellen und zu erforschen“, zitiert er das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Weiter stehe in dem Text aber auch, dass die Landkreise und kreisfreien Städte unter anderem die Überwachung des ruhenden Verkehrs durchführen. In Absprache mit dem Landkreis kontrolliere die Gemeinde auch die Parkplätze an der Bahnhofstraße.

Eine ähnliche Auskunft erteilt auch Jens Busker, Dienstschichtleiter der Polizei Bad Zwischenahn. „Zu den Aufgaben der Polizei gehört die Verkehrsüberwachung, das schließt den ruhenden Verkehr ein, soweit es die Ressourcen zulassen“, erklärte der Beamte NWZ-Nachfrage.

Wenn Polizisten eine Ordnungswidrigkeit wie Falschparken feststellen würden, sei es üblich, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige beim Landkreis zu stellen. „Auch jeder Bürger kann dem Landkreis mitteilen, wann und wo Falschparker stehen oder standen. Der Kreis entscheidet dann über die weiteren Schritte“, so Busker weiter.

Ordnungsamt kontrolliert

In Bad Zwischenahn kontrolliert primär das Ordnungsamt, ob Autos falsch parken oder Parkzeiten überschreiten. „Aktuell ist eine Außendienstmitarbeiterin sechs Stunden die Woche im Ort unterwegs, um auch die Parkverstöße zu ermitteln“, teilt Tapke weiter mit. Dabei liege es auf der Hand, dass eine örtlich oder zeitlich umfängliche Kontrolle im gesamten Ortsgebiet nicht möglich sei.

„Ob die Gemeinde als Ordnungsbehörde künftig mehr als bisher gegen die Parkverstöße unternehmen und dafür zusätzliches Personal beschäftigen sollte, ist eine politische Entscheidung, die aktuell diskutiert wird.“ In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus am vergangenen Dienstag ging es unter anderem um die Schaffung zweier Stellen im Dienst des Ordnungsamtes.

In Bezug auf die Flohmarktsituation verfüge der Betreiber über eine straßenverkehrsbehördliche Genehmigung des Landkreises Ammerland, wie Tapken abschließend berichtet. Er habe Frau Bagener in diesem Punkt an den Landkreis verwiesen, um die verkehrlichen Belange, einschließlich der genehmigten Sperrungen zu erfragen.