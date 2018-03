Bad Zwischenahn Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 22. März, gegen 17.10 Uhr auf der Haarenstrother Straße in Bad Zwischenahn gekommen. Ein 24-jähriger Mann aus der Gemeinde Lastrup hatte laut Polizei-Angaben den Rückstau vor einer Ampel nicht bemerkt und war mit seinem Pkw auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge aufgefahren. Durch den Aufprall waren in der Folge zwei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben worden. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Aufgrund des Trümmerfeldes und des Einsatzes mehrerer Rettungswagen war eine Sperrung der Landesstraße nötig, so dass es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kam. Nachdem die Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht und die Fahrzeuge geborgen waren, konnte die Sperrung gegen 18 Uhr wieder aufgehoben werden. Der entstandene Schaden wird auf 6700 Euro beziffert.

