Autofahrerin Platzt Bei Bad Zwischenahn Reifen: Lkw-Fahrer reagiert nach Unfall auf A 28 vorbildlich

Bad Zwischenahn Nach einem Verkehrsunfall auf der A 28 am Montagnachmittag hat ein LKW-Fahrer vorbildlich reagiert. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Emden fuhr in Richtung Leer, als ihr kurz hinter der Anschlussstelle Zwischenahner Meer ein Hinterreifen platzte. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das über die gesamte Fahrbahn schleuderte und entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer aus Oldenburg hielt seinen Lkw auf dem Überholfahrstreifen und sicherte so die Unfallstelle ab. Anschließend half er der jungen Frau aus ihrem Fahrzeug und brachte sie hinter der Außenschutzplanke in Sicherheit. Die junge Frau blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bedankt sich für das beherzte Einschreiten des Lkw-Fahrers. Leider mussten die Beamten feststellen, dass nicht wenige Verkehrsteilnehmer mit zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit die Unfallstelle passierten