Bad Zwischenahn Wegen besonders schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in siebzehn Fällen muss sich seit Mittwoch ein 35 Jahre alter Mann aus Bad Zwischenahn vor der Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Sommer 2012 bis März 2015 in Bad Zwischenahn und im Urlaub seine zu Beginn des Tatzeitraumes achtjährige Stieftochter mehrfach schwerst sexuell missbraucht zu haben.

Das Mädchen hatte sich schließlich in der Schule offenbart und von den unfassbaren Übergriffen erzählt. Wenig später stand das Jugendamt vor der Tür des Angeklagten. Die entsetzlichen Taten hatten schwerwiegende Folgen für das Mädchen.

Es verlor seine Familie und wurde in einer Pflegefamilie untergebracht. Nicht einmal die Mutter des Kindes weiß, wie es dem Mädchen geht. Von den sexuellen Übergriffen habe sie nichts mitbekommen, sagte die 30-Jährige am Mittwoch vor Gericht.

Im Jahr 2016 hat sie sich von dem Angeklagten scheiden lassen. Der Angeklagte selbst wollte vor Gericht zu den Vorwürfen nichts sagen. Und das hat für das Mädchen die bittere Konsequenz, als Zeugin aussagen zu müssen.

Für ein Geständnis, das dem Mädchen eine Vernehmung erspare, hatte der Vorsitzende Richter Dr. Dirk Reuter dem Angeklagten Strafminderung angeboten. Doch der 35-Jährige wollte das Angebot nicht annehmen.

Über das Mädchen ist ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt worden. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Aber offenkundig wird dem Mädchen geglaubt, denn ansonsten wäre das Verfahren wohl nicht eröffnet worden.

Missbraucht, aus der Familie genommen, mehrfach vernommen, begutachtet und alsbald auf die Zeugenbank gesetzt: Das Mädchen dürfte ein Martyrium hinter sich haben. Für das Verfahren hat das Oldenburger Gericht vorerst vier Verhandlungstage angesetzt.