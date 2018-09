Bad Zwischenahn Am Samstag um 14.09 Uhr wurden der Polizei Bad Zwischenahn leicht glimmende und verkohlte Holzbretter an der Steganlage vor dem Alten Kurhaus am Zwischenahner Meer mitgeteilt.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde unverzüglich entsandt und stellte fest, dass im hinteren Bereich des Holzstegs mehrere Bohlen auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt worden waren. Da keine Hitzeentwicklung mehr festgestellt wurde, war ein Ablöschen nicht erforderlich.

Der Brand hat aber die Stabilität des Geländers in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Steg abgesperrt werden musste. Bereits vor rund einem Monat, am 30. Juli, waren Polizei und Feuerwehr zu dem Steg gerufen worden. Auch an diesem Tag hatte das Holz an derselben Stelle gebrannt. Als Auslöser galt damals eine weggeworfene Zigarettenkippe.

Zeugenhinweise zum aktuellen Fall erbittet die Polizei Bad Zwischenahn unter Telefon 04403/9270.