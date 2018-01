Mit 2,35 Promille am Steuer

Bad Zwischenahn /Edewecht Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Am Samstagabend fiel gegen 21.45 Uhr einer Funkstreifenwagenbesatzung ein 47-jähriger Mann auf, der auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn mit seinem Wagen in sehr unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Beamten kontrollierten ihn, der Atemalkoholtest ergab 2,35 Promille. Der Edewechter musste eine Blutprobe abgeben und darf nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

In der Nacht zu Sonntag erwischten Beamten gegen 0.25 Uhr einen 33-jährigen aus Papenburg, der zum einen betrunken, zum anderen ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein mit einem Fahrzeug die Hauptstraße in Edewecht entlangfuhr. Der Atemalkoholwert lag bei 1,98 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, so die Polizei.