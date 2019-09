Bad Zwischenahn Gleich zwei Mal schlug wahrscheinlich derselbe Täter im gleichen Haus in Bad Zwischenahn zu. Opfer waren beide Male Frauen, die Taten liegen jedoch mehrere Tage auseinander.

Aufmerksam wurde die Polizei durch den jüngsten Raubüberfall am Montag. Gegen 21 Uhr klingelte ein unmaskierter Mann an der Eingangstür eines Apartmenthauses an der Ocholter Straße in Bad Zwischenahn. Nach Öffnen der Wohnungstür durch die weibliche Bewohnerin hielt der Täter ihr „sofort eine Schusswaffe an den Kopf und verlangte Bargeld“, so die Polizei.

Das Opfer händigte dem Täter eine geringe Menge Bargeld und ihr Mobiltelefon aus. Danach flüchtete der Täter – wohin, ist unbekannt. Ob er ein Fahrzeug benutzte, ist ebenfalls nicht bekannt. Im Zuge der Sofortfahndung konnte der Täter durch die Polizei nicht gestellt werden. Daher veröffentlichen die Beamten jetzt eine Beschreibung: männlich, augenscheinlich Deutscher, ca. 25 Jahre alt, sehr schlank, ca. 180 cm groß, hellblonde Haare, an den Seiten rasiert. Der Räuber soll dunkle Oberbekleidung getragen haben.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass die Bewohnerin eines anderen Apartments im gleichen Haus ebenfalls überfallen wurde. Dieser überfall ereignete sich am Samstag, 14. September, gegen 23 Uhr. Die Täterbeschreibung und die Tatausführung seien identisch. Auch hier wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der Täter soll jedoch mit einem Pkw geflüchtet sein.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Telefon 04403/9270, in Verbindung zu setzen.