Freizeit: Landfrauen und Senioren Union reisen wieder

Bad Zwischenahn Der Landfrauenverein Bad Zwischenahn nimmt nach den Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen sein Ausflugsprogramm wieder auf. Im September soll es zwei Ausflüge geben.

Zwei Landfrauen-Fahrten

Die bereits geplante Tagestour nach Hameln startet am Mittwoch, 9. September. Abfahrt ist um 7 Uhr vom ZOB Bad Zwischenahn. Die Landfrauen bitten jedoch wegen der Corona-Hygiene-Bestimmungen, um eine komplette Neuanmeldung, bis 15. August bei Magrit Rohlfs (Telefon 04403/4789). Das gilt auch für die bereits angemeldeten Teilnehmerinnen.

Ebenfalls geplant ist eine Halbtagesfahrt „Auf der Spur des Trinkwassers“ zum Museum Kaskade in Diekmannshausen mit Vesper im Landgasthaus Diekmannshausen am Donnerstag, 24. September. Die Abfahrt ist um 13.15 vom ZOB Bad Zwischenahn. Die Kosten für Führung, Bus und Vesper liegen bei 23 Euro pro Person. Anmeldung bis 13. September 2020 bei Magrit Rohlfs, Telefon 04403/4789. Diese Fahrt ist auf 30 Teilnehmerinnen begrenzt.

Auf Hygiene achten

Wer mitfahren will, muss einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen, dieser muss während der kompletten Busfahrt und beim Ein- und Aussteigen getragen werden. Beim Ein- und Aussteigen gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern, bei jedem Einstieg müssen die Hände desinfiziert werden, Desinfektionsmittel wird gestellt. Namen, vollständige Anschrift und Telefonnummer aller Teilnehmer werden vom Verein dokumentiert und für die Dauer von drei Wochen nach Beendigung der Fahrt aufbewahrt.

Reise nach Split

Weiter weg geht es mit der Senioren Union in Bad Zwischenahn – sie bietet eine Flugreise vom 22. bis 29. September nach Split an der Dalmatinischen Küste. Wegen der Corona Krise hat es einige wenige Stornierungen gegeben, so dass jetzt noch Plätze frei sind. Auf acht Reisetage verteilt gibt es Ausflüge nach Omis, der alten Piratenstadt südöstlich von Split, zum Cetina Canyon mit Bootsfahrt auf dem Fluss Cetina. In der 1700 Jahre alten Römerstadt Split wird es eine Stadtführung geben mit einem Schiffsausflug zur Insel Brac bei gesonderter Buchung bei Reiseanmeldung. Ein Tagesausflug führt nach Dubrownik. Interessenten können sich bei Jonny Hinrichs (Telefon 04403/2353) melden, der auch Reiseprospekt und Anmeldeformular zuschickt.