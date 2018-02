Bad Zwischenahn Eigentlich sollte es ein schöner Sonntagsspaziergang am sonnigen Zwischenahner Meer werden für Jürgen Paluch. Mit seiner Frau war der Edewechter im Kurpark unterwegs. Doch was er dort erlebte, vermieste ihm die Stimmung gehörig.

Er beobachtete einen Familienvater dabei, wie dieser dicke Steine aus der Uferbefestigung wuchtete und sie auf die Eisfläche am Ufer warf – offenbar um seinen Kindern zu imponieren. „Ich bin im Edewechter Angelverein und deshalb sensibilisiert, wenn es um Gewässerschutz geht“, so Paluch. Er sprach den Mann an und erntete eine pampige Antwort. „Er fand, das gehe mich nichts an“, so Paluch.

Beim weiteren Spaziergang stellte das Paar aus Edewecht dann fest, dass der Familienvater offenbar nicht der einzige gewesen war, der seine Kraft und die Tragfähigkeit der Eisschicht auf diese fragwürdige Weise testen wollte.

„Zwischen Strandcafé und Anleger lag die ganze Eisfläche voll mit den großen Steinen“, ärgert sich Paluch. Das war auch am Montagvormittag noch gut zu sehen. Hunderte dicke Steine wurden aus der Befestigung gerissen und auf das Eis geworfen. „Da glauben wohl einige, wenn andere das tun, dürften sie es auch“, so Paluch. Ein gutes Vorbild für Kinder gebe das jedenfalls nicht ab, meint er.

Der Edewechter wundert sich, nicht nur über die Gedankenlosigkeit der „Täter“ sondern auch darüber, dass offenbar wenige Beobachter Anstoß an diesem Verhalten nehmen. „Es war ja bei dem tollen Wetter wirklich voll im Park“, sagt er.

Ärgerlich ist der merkwürdige Volkssport auch für die Bad Zwischenahner Gemeindeverwaltung. „Wir bringen diese Uferbefestigung ja nicht zum Spaß an“, sagt Claudia Hohensee vom Grünflächen- und Tiefbauamt. „Es geht darum, zu verhindern, dass uns bei Wellengang die Uferbefestigung wegbricht.“

Ein schönes Bild bietet die Eisfläche jetzt nicht mehr – und das wird sich auch nicht ändern, bis das Tauwetter dafür sorgt, dass die Steine untergehen. „Unsere Leute können die Eisfläche nicht betreten“, so Hohensee.

Neu ist das Problem auch nicht. „Alle zwei oder drei Jahre werden Steine dort, wo Menschen ins Wasser gehen, herausgesammelt oder zumindest so tief in den Boden gepresst, dass möglichst keine Verletzungsgefahr mehr besteht“, so Hohensee. Das bedeutet nicht nur eine Menge unangenehme Arbeit für die Mitarbeiter sondern auch Kosten für die Gemeinde.

Die Uferbefestigung lasse sich leider auch kaum besser sichern, so Hohensee. „Wir dürfen die Steine am Wasser nicht einbetonieren“, so Hohensee. Als letzte Lösung bliebe nur, deutlich schwere Steine am Ufer auszulegen – die dann auch der stärkste Kraftprotz nicht mehr hochwuchten kann.