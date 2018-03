Bad Zwischenahn /Oldenburg Fünfeinhalb Jahre Haft: So lautet das Urteil der Oldenburger Jugendschutzkammer. Es verurteilte einen 35 Jahre alten Mann aus Bad Zwischenahn wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter.

Vier Jahre lang soll er das Kind, das zu Beginn der angeklagten Taten erst acht Jahre alt war, missbraucht haben.

„Schuldig ohne wenn und aber“, fasste der Vorsitzende Richter Dr. Dirk Reuter das Ergebnis der Beweisaufnahme gestern zusammen. Das Mädchen hatte – in der nicht öffentlichen Verhandlung – nach Meinung des Gerichts äußerst glaubhaft von einem Martyrium berichtet.

Der Angeklagte, der im Prozess zu den Vorwürfen im Detail geschwiegen hatte, wollte unschuldig sein. Die Verteidigung wies auf eine „Aussage-gegen-Aussage Konstellation“ hin. Die sei in der Tat gegeben gewesen, sagte Reuter. Man glaube aber dem Mädchen. An keiner einzigen Stelle hätten sich Zweifel aufgetan. Die Verteidigung konnte sich vorstellen, dass das Mädchen den Stiefvater absichtlich falsch belaste. Es habe immer den Wunsch gehabt, in einer Pflegefamilie untergebracht zu werden. Dazu soll das Kind den perfiden Plan geschmiedet haben, den Angeklagten zu Unrecht zu belasten. Richter Reuter wies das energisch zurück.

Heute lebt das Mädchen in einer Pflegefamilie und will unter keinen Umständen zurück in die Herkunftsfamilie – vier Jahre lang vom Stiefvater schwerst sexuell missbraucht und eine Mutter, die kein Interesse an der Aufklärung des Martyriums zeigte.

Die Verteidigung hielt das Mädchen für unglaubwürdig, weil es nicht mehr genau wusste, wie häufig es innerhalb einer Woche missbraucht worden war. Richter Reuter nahm genau das aber zum Anlass, von einer Vielzahl der Fälle auszugehen. Die Anklage (zehn Fälle) sei wohl nur die Spitze eines Eisberges.

Das Mädchen leidet unter dem schrecklichen Geschehen offenbar massiv. Es muss sich einer intensiven Therapie unterziehen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch Berufung eingelegt werden. Der 35-Jährige befindet sich weiter auf freiem Fuß.