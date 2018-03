Bad Zwischenahn Vollkommen erfolglos ist für Diebe ein Einbruch in einen asiatischen Imbiss an der Lange Straße in Bad Zwischenahn ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in der Nacht zu Mittwoch (zwischen 22.45 und 10 Uhr) eine Tür am rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zum Imbiss. Allerdings: Die Einbrecher suchten vergeblich nach Beute. Die Kasse wurde zwar beschädigt, aber da kein Geld vorhanden war, mussten die Täter erfolglos wieder abziehen. Auch sonst wurde nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind unter Telefon 0 44 03/92 71 15 erreichbar.