Polizei sucht nach Zeugen

Bad Zwischenahn Zeugen einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 22. Januar, in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Hüppe, Industriestraße 3, in Bad Zwischenahn einen anderen Wagen am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen bordeauxroten Nissan Pilsar. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter (Telefon 0 44 03/92 70) zu melden.