Bad Zwischenahn Ein wirklich dreistes Stück: Ein Diebstahl in der Ammerlandallee am vergangenen Sonntag hat im Nachhinein noch einige weitere Verbrechen ans Tageslicht gebracht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, habe die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes in der Ammerland-Passage an der Bahnhofstraße in Bad Zwischenahn am Tattag beobachtet, wie eine männliche Person aus einem Ständer vor dem Geschäft mehrere Wollmützen stahl. Danach sei er in einen Pkw mit Hamburger Kennzeichen eingestiegen.

Mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs

Dieses Auto konnte nach Polizeiangaben bei einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Oldenburg angehalten und durchsucht werden. Dabei wurde das Diebesgut gefunden. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass die Kennzeichenschilder des Auto bereits im Dezember 2018 in Hamburg entwendet wurden.

Zudem bestehe laut Polizeiangaben der Verdacht, dass der vorgelegte Führerschein des Fahrers gefälscht sein könnte. Der Fahrer habe zudem unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Bei den Tätern handelt es sich um zwei russische Staatsangehörige im Alter von 32 und 29 Jahren. Beide sind in Bremen wohnhaft. Im Pkw konnte noch hochwertiges Parfum gefunden werden, dass aus einem weiteren Ladendiebstahl in Bad Zwischenahn am Tag zuvor stammen dürfte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.