Bad Zwischenahn Ein technischer Defekt an einem Kabel in einer Zwischendecke hat am vergangenen Sonntagmorgen den Großbrand in einem Reetdachhaus an der Bloher Landstraße ausgelöst. Wie die Polizei heute berichtete, hat ein Brandsachverständiger gemeinsam mit Brandermittlern des Polizeikommissariats Westerstede den Kabelbrand als Ursache ermittelt. Der Schaden an dem Haus wird auf mindestens eine Million Euro beziffert.

Die Feuerwehr konnte die völlige Zerstörung des von einem älteren Ehepaar bewohnten, erst vor einigen Jahren sanierten Gebäudes nicht mehr verhindern. Schon nach kurzer Zeit brach der komplette Dachstuhl ein.