Bad Zwischenahn Nebel, Blaulicht, die Titelmelodie der Fernsehserie „A-Team“ – die Mannschaft der DRK-Bereitschaft Bad Zwischenahn hatte am Donnerstagabend nicht an Showeffekten gespart. Der Aufwand war allerdings auch gerechtfertigt, denn auf das, was die ehrenamtlichen Retter an diesem Abend vorstellten, haben sie über Jahre hingearbeitet.

Seit Anfang 2017 hatte das DRK mit Öffentlichkeitsarbeit, Youtube-Videos und Werbungsaktionen von Tür zu Tür um Spenden für ein Quad, eine Art vierrädriges Motorrad geworben. Hintergrund war die Erfahrung, dass bei Notfällen an schwer zugänglichen Stellen des Zwischenahner Meeres zu viel Zeit vergeht, bis Helfer vor Ort sind. Zudem sind die Helfer, nachdem sie schwere Ausrüstung über Kilometer zu Fuß transportieren mussten, oft zu erschöpft, um noch sicher helfen zu können.

All das erzählte Alexander Sibelis am Donnerstag noch einmal, bevor sich das Garagentor auf dem Hof der Bereitschaft für die beschriebene Show öffnete. Diese Show verfolgten zahlreiche Spender, die das DRK zu der Vorstellung eingeladen hatte – denn ohne Spender hätte es das Fahrzeug nicht gegeben. Anschaffung, Umbauten und Ausrüstung kosteten letztlich rund 11 000 Euro, die komplett über Spenden finanziert wurden.

Das Quad ist ausgerüstet mit den nötigsten Hilfsmitteln und Medikamenten für die erste Versorgung von Patienten, mit Blaulicht und Signalanlage sowie Scheinwerfern, um dunkle Einsatzstellen provisorisch auszuleuchten. Jedes dieser Elemente wurde den Gästen auf dem Hof der Bereitschaft an der Wilhelmstraße ausführlich erklärt. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen war natürlich erlaubt, eine Testfahrt, die der eine oder andere Spender gerne gemacht hätte, allerdings nicht.

Einsatzbereit ist das Fahrzeug, berichtete Sibelis. „Jetzt müssen noch unsere Einsatzkräfte geschult werden.“ Fahren darf man das bis zu 90 Stundenkilometer schnelle Quad zwar mit dem normalen Autoführerschein, einige Besonderheiten gibt es aber schon. „Und wir werden vermutlich öfter dort unterwegs sein, wo viele Menschen sind, da ist eine gute Ausbildung wichtig“, sagte Sibelis. Vor allem bei großen Laufveranstaltungen am Zwischenahner Meer soll das Fahrzeug zum Einsatz kommen, aber auch bei Großveranstaltungen wie der Zwischenahner Woche. „Da und beim Bären-Triathlon wird das Quad auch zum ersten Mal im Einsatz sein“, so Sibelis. Natürlich könne das Fahrzeug auch bei anderen Veranstaltungen im Ammerland eingesetzt werden.

Wünschen würde sich die Bereitschaft noch ein Leitsystem mit gekennzeichneten Rettungspunkten rund um das Zwischenahner Meer. „So könnten wir schneller erfahren, wo genau die Patienten sich befinden“, erklärte Alexander Sibelis.

Ein Video von der Präsentation des Fahrzeugs gibt es unter www.nwzonline.de/videos