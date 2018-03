Bad Zwischenahn Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Samstag gegen 17 Uhr im Ortsteil Dänikhorst gekommen. Ein 25-jähriger Mann aus dem Ammerland war in einer Gruppe von vier Motorradfahrern auf der Hauptstraße in Richtung Bad Zwischenahn unterwegs, als plötzlich ein Hund die Fahrbahn querte.

Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, stürzte der Kradfahrer und zog sich schwerste Verletzungen zu. Der unbegleitete Hund lief unversehrt davon, ohne dass der Halter ausfindig gemacht werden konnte.

Es soll sich um einen kniehohen, braunen Hund mit kurzem Fell gehandelt haben, teilt die Polizei mit. Er hielt sich zur Unfallzeit an der Hauptstraße zwischen Junkersdamm und Holtkamp auf. Wer Hinweise zu dem Tier oder dem Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. (04403) 9270 zu melden.