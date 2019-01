Bad Zwischenahn Ja, es sind tatsächlich Tannenbäume, die da im Zwischenahner Meer treiben. Und nein, es handelt sich um keine illegale Entsorgung der Weihnachtsdeko eines gesamten Straßenzuges sondern um eine von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland genehmigte Aktion des Fischereivereins Bad Zwischenahn.

„Die ausgedienten Tannenbäume sind sicherlich schon einigen Spaziergängern oder auch Radfahrern aufgefallen“, berichtet Stefan Berger, Vorsitzender des Fischereivereins aus Bad Zwischenahn. Im Gespräch mit der NWZ erklärte er den Sinn und Zweck der auf den ersten Blick kriminell anmutenden Aktion, die zum Naturschutz beitragen soll.

Barsche laichen an Ästen

„Die Tannen im Wasser sollen helfen, dass sich die Barsch- und Zanderbestände im Zwischenahner Meer wieder erholen“, so Berger. Denn die Fische würden ihre Brut am liebsten in Ästen und Zweigen ablegen, die von Bäumen und Sträuchern in Gewässer fallen. „Mit den Tannen bieten wir den Tieren zusätzliche Räume, um ihre Eier zu legen“, erklärt Berger.

Grund für die Aktion, die der Verein am vergangenen Freitag unternahm, seien die Ergebnisse des Kontrollfischens des Landes Niedersachsen im Zwischenahner Meer gewesen. Dabei sei herausgekommen, so Berger, dass die Barsch-Bestände abgenommen hätten.

„Besonders betroffen ist der Flussbarsch“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Die anderen heimischen Fischarten wie Rotauge, Brasse und Hecht, hätten dagegen keine Auffälligkeiten in den Bestandszahlen gezeigt.

Die Methode, alte Tannenbäume in Gewässer zu werfen, um Fischen ein größeres Angebot zum Laichen zu geben, ist nicht neu. „Oft macht man das in frisch ausgehobenen Baggerseen, in denen es noch keine oder nur wenig Pflanzenwachstum in Ufernähe gibt“, erklärt Berger. Im Zwischenahner Meer sei es das erste Mal, dass der Fischereiverein eine solche Aktion veranstalte.

Insgesamt 30 Bäume hätten die Mitglieder des Vereins in der Uferschutzzone im nordöstlichen Bereich des Meeres, die mit Booten nicht befahren werden darf, ausgebracht, befestigt und gekennzeichnet, berichtete Sanja Hinrichs, Pressewartin des Fischereivereins. Die Bäume stammten von den Vereinsmitgliedern..

Da die Bäume in einer Wassertiefe von einem bis 1,90 Metern befestigt worden seien, könne man einen Teil von ihnen in den nächsten Monaten im Uferbereich in der Nähe des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses immer noch sehen – denn die Tannen seien in den meisten Fällen größer als das Wasser tief sei.

Die Mitglieder des Vereins hätten jeweils vier bis fünf Tannen zusammengebunden und mit Steinen beschwert, um sie an den gewünschten Stellen zu positionieren. „Einen Baum haben wir getrennt von den Gruppen im Zwischenahner Meer platziert“, teilte Hinrichs weiter mit. Dieser Nadelbaum diene als Kontrollbaum. „An der Tanne können wir dann in regelmäßigen Abständen nachsehen, ob sich Fischlaich an den Zweigen befindet und die Ergebnisse im Anschluss dokumentieren, um zu sehen, ob die Aktion Früchte trägt.“

Bis Juni im Wasser

In einigen Monaten, wahrscheinlich im Juni, sollen die Bäume wieder aus dem Gewässer geholt werden. „Der genaue Zeitpunkt hängt mit der Laichzeit der Barsche zusammen“, erklärt Stefan Berger. Die wiederum hänge vom Wetter ab. Außerdem wolle man den Jungfischen ihren Lebensraum – die alten Tannen – erst nehmen, wenn die Barsche groß genug seien.