Bad Zwischenahn Es ist 7 Uhr in der Frühe. Peter Baade wirft einen Blick in den Behälter, der auf der Rasenfläche vor dem Betriebsgebäude des Klärwerkes auf einer Rasenfläche an einem Rohr befestigt ist. Das Gefäß ist leer, wie so oft in diesem Jahr, denn es hat nicht geregnet.

Jeden Tag werden im Klärwerk Bad Zwischenahn zur gleichen Uhrzeit die Temperatur und der Niederschlag der vergangenen 24 Stunden gemessen und notiert. Die Aufzeichnungen gehen bis in die 80er Jahre zurück und Bade, der als Ver- und Entsorger in der Kläranlage arbeitet, kann einiges zu den protokollierten Werten sagen.

„Ich messe und notiere, seitdem ich hier arbeite, also seit 1987“, berichtet der 51-Jährige. Veränderungen habe er in diesem Zeitraum kaum bemerkt. „Ich würde nicht sagen, dass es hier wärmer geworden ist“, sagt Baade. Allerdings sei ihm aufgefallen, dass es zum Beispiel mehr extrem heiße Tage im Sommer gibt als vorher.

Gute Vorbereitung

„Dazu kommt, dass es seit zwei Jahren kaum geregnet hat. Und wenn, dann hatten wir oft Starkregenereignisse“, sagt der 51-Jährige. Glücklicherweise sei man auf solche Dinge vorbereitet. Regenrückhaltebecken in den Wohngebieten würden heute zum Beispiel einen Großteil des Wassers zurückhalten, das noch vor 20 Jahren Straßen überflutet hätte.

Damals sei eine Zeit gewesen, in der solche Starkregenfällen regelmäßig vorgekommen seien, sagt Baade mit Blick auf die Aufzeichnungen, die erst seit dem Jahr 2000 digital erfasst werden.

Notwendig ist diese Protokollierung für die Abrechnung mit dem Land Niedersachsen. „Wir leiten unser geklärtes Wasser in die Aue, die hier am Gelände entlang fließt“, erklärt Baade. Dafür müsse die Gemeinde, der das Klärwerk gehöre, eine Abwasserabgabe entrichten. Und die sei abhängig von Temperatur und Niederschlagsmenge.

„Es gibt Prozesse bei der Wasserklärung, die eine bestimmte Temperatur erfordern. Wenn die unter 13 Grad Celsius sinkt, bauen Bakterien zum Beispiel kein Ammonium mehr ab. Das heißt, dass das Wasser, das wir in die Aue leiten, an den kälteren Tagen eine schlechtere Qualität hat.“ Dafür müsse mehr gezahlt werden, als wenn das Wasser sauberer ist.

Bei Regen gibt es Rabatt

Genau andersherum sei es bei Regenwetter. „Wenn die Niederschläge hoch sind, geht bei uns auch automatisch mehr Wasser durch die Anlage. Der Schmutzwasseranteil ist aber deutlich geringer als an anderen Tagen“, so Baade. Deshalb würde die Abrechnung an die Niederschlagsmenge angepasst.

Ein weiterer interessanter Aspekt in Zusammenhang zwischen Temperatur und Kläranlage ist die Tatsache, dass an heißen Tagen ebenfalls mehr Wasser durch die das Werk läuft als an weniger warmen Tagen. „Wenn es heiß ist und nicht regnet, verbrauchen die Leute mehr Wasser als sonst. Es wird zum Beispiel häufiger geduscht und auch für den Garten oder Schwimmbäder wird mehr Wasser verbraucht“, erklärt der Klärwerksmitarbeiter. Das bedeute, dass ebenfalls mehr Schmutzwasser in die Anlage gelange als an Regentagen.