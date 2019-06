Bad Zwischenahn Am Montagabend ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Straße Am Denkmal in Bad Zwischenahn im Ortsteil Elmendorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 21- jähriger Fahrzeugführer fuhr in Richtung Langebrügger Straße und kam dabei aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum.

Durch das vorbildliche Handeln der Ersthelfer konnte der Fahrzeugführer aus dem Wagen befreit und Erste Hilfe Maßnahmen ergriffen werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Elmendorf, die sich auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz befand, wurde die Unfallstelle zeitnah abgesichert und weitere Maßnahmen ergriffen.

Anschließend wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.