Bad Zwischenahn Schwerer Unfall mit glimpflichem Ausgang in Bad Zwischenahn. Beim Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagabend sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Was war passiert? Eine 22-jährige Fahrerin wollte gegen 19.17 Uhr mit ihrem Wagen von einem Feldweg aus auf die Portsloger Straße abbiegen. Nach NWZ-Informationen beschäftigte sie sich dabei mit dem Navigationsgerät und übersah daher ein Stoppschild. Die kurze Ablenkung hatte Folgen: Auf der Portsloger Straße stieß sie mit einem Van zusammen, in dem eine vierköpfige Familie saß.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Van ins Schleudern geriet, sich überschlug und schwer beschädigt auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Die Familie – darunter ein acht Monate alter Säugling und ein vierjähriges Kind – wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt laut Nachrichtenagentur Nonstop News einen Schock. Alle fünf Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war am Abend noch unklar.

Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Portsloger Straße stundenlang gesperrt. Zu dem Einsatz wurde auch die Feuerwehr gerufen, da zunächst befürchtet wurde, es könnten Personen eingeklemmt sein. Dies bewahrheitete sich nicht. Die Polizei lobte das vorbildliche Engagement der Ersthelfer.