Bad Zwischenahn Mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt ist am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr eine 52-Jährige Oldenburgerin. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf dem Parkplatz Garnholt an der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer.

Die Frau habe sich nicht wohl gefühlt und sei dabei gewesen, den Parkplatz zu verlassen, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Der Wagen sei daraufhin auf den Grünstreifen zwischen einer Straßengabelung geraten. Dort habe sich das Auto entgegen die Fahrtrichtung gedreht, einen Baum nur knapp verfehlt und sei dann mit der Beifahrertür gegen einen anderen Baum geprallt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei die 52-Jährige bei dem Zusammenstoß verletzt worden. Rettungskräfte hätten sie aus dem Unfallwagen befreien müssen, um sie im Anschluss zur weiteren Versorgung in die Ammerland-Klinik nach Westerstede zu bringen. Das Fahrzeug der Oldenburgerin erlitt bei dem Unfall auf dem Parkplatz einen Totalschaden.

Was der Grund für den Unfall, an die 52-Jährige allein beteiligt war, ist, kann derzeit nicht beantwortet werden. Die Polizei vermutet medizinische Gründe.

Ein Video unter www.bit.ly/2oolmkv