Bad Zwischenahn Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagabend die Kreuzung Westersteder/Oldenburger Straße und Mühlenstraße in Bad Zwischenahn für rund eine Stunde nahezu lahm gelegt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein mit zwei Personen besetztes Auto aus Richtung Oldenburg um 17.05 Uhr auf der Oldenburger Straße unterwegs und wollte nach links auf die Mühlenstraße in Richtung Edewecht abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein zweiter, mit drei Personen besetzter Wagen auf der Westersteder Straße in Richtung Oldenburg. Der Fahrer dieses Wagen erkannte die Gefahrensituation und bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der abbiegende Wagen wurde am Heck gerammt und blieb an der Einfahrt zur Mühlenstraße stehen, das andere Auto blieb im Kreuzungsbereich liegen. Die drei Insassen des zweiten Fahrzeugs, ein Mann (39), eine Frau (32) und ein neunjähriges Mädchen aus der Gemeinde Bad Zwischenahn, wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des ersten Fahrzeuges, eine Frau (57) und ihr 27-jähriger Sohn wurde wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber augenscheinlich unverletzt.

An der Kreuzung staute sich der Verkehr in alle Richtungen zurück, bis alle Fahrbahnen um 18.15 Uhr wieder frei gegeben werden konnten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04403/9270 bei der Polizei zu melden.