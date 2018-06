Bad Zwischenahn Eine unschöne Entdeckung machte Bootsverleiher Christian Renken am Montagmorgen, als er zu seinem kleinen Hafen am Hauptanleger in Bad Zwischenahn kam.

Unbekannte hatten am Abend oder über Nacht dort ihr Unwesen getrieben. „Die Hafensperre, die über Nacht geschlossen und mit einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert ist, war aufgebrochen“, berichtete Renken am Montag. Vermutlich hätten der oder die Täter eine Sonnenschirmhalterung benutzt, um das Schloss aufzuhebeln. Zwei Tretboote wurden nach Renkens angaben bewegt, lagen aber am Morgen wieder mit ihrer Abdeckung im Hafen. „Entweder, die Täter wurden gestört, oder sie waren so ,nett’, die Boote wieder zurückzubringen“, vermutet Renken.

Der finanzielle Schaden hält sich somit in Grenzen – trotzdem hat Renken die Polizei informiert und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Hafensperre werde er künftig wohl mit einer stärkeren Kette sichern, kündigte er an.