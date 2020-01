Bad Zwischenahn Viel Geduld mussten Autofahrer mitbringen, die am Mittwoch in Bad Zwischenahn auf der Oldenburger Straße unterwegs waren. Zeitweise staute sich der Verkehr von der Kreuzung Hermann-Löns-Straße/Unter den Eichen bis zurück zur Wiefelsteder Straße und in die Gegenrichtung bis zur Mühlenstraße. Autofahrer berichteten, dass an der Ampel an der Hermann-Löns-Straße die Grünphase für Autos auf der Oldenburger Straße weniger als 15 Sekunden lang war.

Wie Klaus Schmidt, Leiter der Straßenmeisterei in Westerstede, auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Techniker einer Fachfirma bei einer Reparatur an der Ampel ein Sonderprogramm aktiviert. Nach der Reparatur hatte er offenbar vergessen, dieses nur für Testzwecke gedachte Programm wieder zu deaktivieren. Nachdem sie von der NWZ auf das Problem aufmerksam gemacht wurde, veranlasste die Straßenmeisterei, dass der Techniker sich erneut auf den Weg machte, um das Originalprogramm wieder zu aktivieren.