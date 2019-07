Bad Zwischenahn Ein Motorradfahrer wurde am Montagabend bei einem Unfall an der Einmündung der Straße Am Hogen Hagen in die Oldenburger Straße verletzt. Laut einer Mitteilung der Polizei wollte eine 42-jährige Autofahrerin gegen 18.35 Uhr von der Straße Am Hogen Hagen aus nach links auf die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg fahren.

Als ein aus Richtung Oldenburg kommender PKW seinerseits nach rechts in die Straße Am Hogen Hagen abbiegen wollte, fuhr die Frau mit ihrem PKW an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Motorradfahrer, der hinter dem abbiegenden PKW geradeaus in Richtung Westerstede weiter fahren wollte. Der Motorradfahrer wurde verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bereits am 25. Juni hatte es an der gleichen Stelle einen weiteren Unfall gegeben.

Im Mai 2018 hatte die Gemeinde in Absprache mit der Polizei die Verkehrsführung in diesem Bereich leicht verändert, weil sich Unfälle wie der vom Montag gehäuft hatten. Seitdem hatte es an dieser Stelle deutlich weniger Unfälle gegeben. Wie Claudia Hohensee vom Tiefbau- und Grünflächenamt der Gemeinde mitteilte, hatte die Unfallkommission, in der auch Experten von Polizei und Landkreis vertreten sind, deshalb im Mai 2019 dazu geraten, die provisorische Verkehrsführung durch eine gelbe Linie zu einer dauerhaften Lösung umzubauen. Sie werde jetzt noch einmal mit der Polizei Kontakt aufnehmen und sich über die neuen Unfälle informieren, so Hohensee.