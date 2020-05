Verkehrsunfall In Bad Zwischenahn: Vorfahrt genommen: Frau in Auto eingeklemmt

Bad Zwischenahn Bei einem Unfall an der Straße Am Hogen Hagen auf die Oldenburger Straße sind am Mittwoch zwei Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein Pkw-Fahrer gegen 11.20 Uhr auf die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg einbiegen. Dabei nahm er einem anderen Auto die Vorfahrt – es kam zum Zusammenstoß.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, mussten die beiden Insassen des anderen Pkw vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Bevor die Beifahrerin jedoch abtransportiert werden konnte, mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sie mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Einsatzwagen von Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Während des Einsatzes wurde die Fahrbahn ortsauswärts durch den Trog gesperrt. Ortseinwärts konnten Fahrzeuge über Am Hogen Hagen umgeleitet werden. Ein langer Stau bildete sich in der Ortschaft. Nach rund einer Stunde waren Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten beendet.