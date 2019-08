Bad Zwischenahn Nachdem die Polizei Bad Zwischenahn in einer ersten Bilanz zur Bad Zwischenahner Woche von einem ruhigen Verlauf des Festes gesprochen hatte, wurde am Dienstag noch eine Auseinandersetzung mit ernsten Folgen gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, eine 16-jährige Bad Zwischenahnerin auf dem Weg von der Toilette zurück zum Festgelände Ufergarten von hinten auf den Kopf geschlagen.

Dabei wurde sie derart verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Bei den Tätern soll es sich um mehrere Jugendliche gehandelt haben. Einer davon soll ein Bekleidungsstück mit der Aufschrift ‘Blacksquad’ getragen haben. Weitere Erkenntnisse liegen bisher nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 04403/9270 mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.