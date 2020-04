Vorfall In Bad Zwischenahn: Vermeintlicher Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Bad Zwischenahn Ein Mann ist am Freitag zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs in die Wohnung einer Seniorin in einem Wohn- und Geschäftskomplex im Bereich „Lange Straße/Im Alten Hof“ Bad Zwischenahn gelangt. Nachdem der vermeintliche Mitarbeiter der Wasserwerke die Wohnung verlassen hatte, wurde der Diebstahl von Schmuck und weiteren Gegenständen bemerkt. Das teilte die Polizei mit. Es wird von einem zweiten unbekannten Mittäter ausgegangen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Telefon 04403/927-0.

Die Polizei weist darauf hin, dass Besuche durch sogenannte Grund- und Netzversorger in der Regel vorher angekündigt werden und Mitarbeiter sich zudem mit einem Ausweis legitimieren. Im Zweifelsfall sollte daher telefonisch mit dem Versorgungsunternehmen Rücksprache gehalten werden und die örtliche Polizeidienststelle informiert werden.