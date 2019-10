Bad Zwischenahn Einen flüchtigen Unfallfahrer sucht die Autobahnpolizei Oldenburg. Am Samstag gegen 0.15 Uhr wurde den Beamten ein Verkehrsunfall auf der A 28 Richtungsfahrbahn Leer zwischen den Anschlussstellen Wechloy und Neuenkruge in Höhe Kilometer 75,5 gemeldet. Ein Taxi aus Emden wurde dort von einem unbekannten weißen Kfz überholt und dabei seitlich angestoßen. Infolgedessen prallte das Taxi in die Außenschutzplanke und und blieb mit einem Totalschaden entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Unfallverursacher prallte zunächst in die Mittelschutzplanke und dann ebenfalls in die Außenschutzplanke. Anschließend flüchtete er sofort.

Ein Fahrgast des Taxis musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schadenshöhe am Taxi beläuft sich auf mehr als 30 000 Euro. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte das Auto des Unfallverursachers ein Kennzeichen der Stadt Wilhelmshaven (WHV) und müsste auf beiden Seiten erhebliche Schäden vorweisen.

Zeugen des Unfalls oder spätere Beobachter des flüchtigen Fahrers werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 02/ 933 115bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden.