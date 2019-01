Borbeck Die 54-jährige Frau aus Portugal, die sich am Sonntagvormittag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung in Borbeck in akuter Lebensgefahr befand, ist tot. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ist sie bereits am Sonntagabend in einem Oldenburger Krankenhaus „ihren schweren multiplen Verletzungen erlegen“.

Bei dem Verkehrsunfall waren am Sonntagmorgen zwei Pkw auf der Kreuzung Borbecker Weg/Borbecker Landstraße/Bremerstraße frontal zusammengestoßen, weil die Portugiesin, in deren Auto sich drei weitere Personen aus Portugal befanden, beim Queren der Kreuzung die Vorfahrt des zweiten Pkw übersehen hatte. Zwei der Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, insgesamt fünf weitere Unfallbetroffene wurden leicht verletzt. Eine Frau war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei lobte die Ersthelfer am Unfallort, die sich „couragiert“ um die Verletzten gekümmert hatten.