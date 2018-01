Conneforde Gut zwei Stunden voll gesperrt war die Dorfstraße in Conneforde am Donnerstagmorgen nach einem Glätteunfall. Ein Lastwagen samt Anhänger, der dort in Fahrtrichtung Altjührden unterwegs war, war um 8.10 Uhr auf schneeglatter Straße – sie durchläuft dort beidseitig freies Feld – gegen einen Baum geprallt. Der 27-jährige Fahrer des Zuges blieb unverletzt, andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Wie die Rasteder Polizei vor Ort am Morgen mitteilte, war der Unfall trotz geringer Geschwindigkeit des Lastzuges passiert. Offenbar war der Hänger auf der schneeglatten Straße ins Rutschen gekommen und hatte den Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn gedrückt. Dort prallte er gegen einen Baum. Dessen Stamm zersplitterte beim Aufprall, der Baum stürzte um. Das Fahrzeug samt Hänger blockierte daraufhin beide Fahrbahnen der Dorfstraße.

Die Polizei sperrte die Straße bis zur Bergung des Lkw, der allerdings lediglich aus der Berme gezogen werden musste. Danach konnte er seine Fahrt etwa zwei Stunden nach dem Unfall allein fortsetzen. Die Straßenmeisterei Westerstede beseitigte schließlich den umgestürzten Baum, der die Fahrbahn Richtung Altjührden ebenfalls blockiert hatte.

Über den Gesamtsachschaden an Fahrzeug und Berme konnte die Rasteder Polizei am Unfallort keine Angaben machen.

Ein Video von der Unfallstelle sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos