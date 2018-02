Dringenburg Lebensgefährlich verletzt wurde eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Dringenburg. Wie die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland mitteilt, wollte die Fußgängerin gegen 18.20 Uhr, nachdem sie aus einem Bus der Linie 330 ausgestiegen war, die Oldenburger Landstraße überqueren. Dort war eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw in Richtung Wiefelstede unterwegs – es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin wurde frontal erfasst und schleuderte gegen die Frontscheibe des Autos. Bei dem heftigen Aufprall zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik Westerstede gebracht. Die Oldenburger Landstraße blieb während der Unfallaufnahme zwischen Spohle und Dringenburg für etwa eine Stunde gesperrt.