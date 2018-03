Dringenburg Verletzt in Krankenhäuser in Varel und Westerstede kamen am Montagnachmittag eine 21-jährige Autofahrerin aus Varel und ein 80-Jähriger Fahrer aus Bekhausen nach einem Unfall in Dringenburg in Höhe der Molkerei Ammerland. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Rasteder Polizei vor Ort keine Angaben machen.

Der 80-Jährige war um 14.40 Uhr mit seinem Pkw von Spohle kommend auf der Oldenburger Landstraße Richtung Wiefelstede unterwegs. Die 21-Jährige befuhr den Bramkampsweg und wollte von dort nach links Richtung Spohle auf die Oldenburger Landstraße einbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Rasteder Polizei den vorfahrtsberechtigten Pkw des Bekhausers. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 80-Jährige geriet anschließend mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, traf das dort stehende Buswartehäuschen, kam über den Straßengraben und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen beim Buswartehäuschen.

Die Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Oldenburger Landstraße blieb etwa 50 Minuten gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben machen. Am Fahrzeug des 80-Jährigen dürfte jedoch Totalschaden entstanden sein.