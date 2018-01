Edewecht Die Polizei warnt eindringlich vor Betrügern, die seit Dienstag versuchen, bei Telefonaten ältere Menschen aus Edewecht zu überreden, Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse zu geben und sie dann zu veranlassen, Bargeld auszuhändigen. Laut Polizei-Pressestelle wurden neun Frauen, alle über 70 Jahre alt, von einer Unbekannten angerufen, die sich als Polizeibeamtin der Polizeistation Edewecht ausgab und sich mit dem Namen Kayser vorstellte. Auf dem Telefondisplay konnte in den meisten Fällen die falsche Telefonnummer – 04405/110 – abgelesen werden.

„Durch eine technische Manipulation hatten die Täter, die oftmals aus der Türkei anrufen, die Rufnummer mit der Edewechter Vorwahl 04405 und die Notrufnummer der Polizei 110 anzeigen lassen, um einen offiziellen Eindruck zu erreichen“, erläuterte die Pressestelle weiter. Die Polizei weist darauf hin, dass die Notrufnummer 110 nie bei Anrufen durch die Polizei im Telefondisplay erscheint. Die Polizeistation Edewecht hat die Rufnummer 04405-482220.

Ausgefragt

„In den Anrufen teilte die angebliche Polizeibeamtin Kayser mit, dass durch die Polizei Einbrecher festgenommen wurden und man bei diesen einen Zettel mit dem Namen der Angerufenen gefunden hätte. Da noch weitere Täter auf der Flucht seien, befürchte man jetzt, dass diese es auch auf ihr Vermögen abgesehen haben könnten“, erläuterte die Polizei-Pressestelle weiter. „Frau Kayser erkundigte sich nach den Vermögensverhältnissen und erfuhr in einem Fall, dass die Angerufene 30 000 Euro auf Konten bei einer Bank hat.“ Nach dieser Auskunft habe Frau Kayser das Gespräch beendet.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Ein Mann rief an, der sich als Ermittler mit Namen Wolfgang Bach ausgab. In etwa zehn weiteren Telefonaten, die am Abend des 10. Januar bis gegen 22.30 Uhr erfolgten, gab der falsche Kriminalbeamte der Angerufenen diverse Verhaltenshinweise (Fenster und Türen schließen, Haus nicht verlassen, auf verdächtige Personen achten) und teilte ihr auch mit, dass sie jetzt unter Polizeischutz stehen würde. Am nächsten Tag erfolgten ab 9.30 Uhr weitere Anrufe. Die Frau erfuhr, dass angeblich ein Bankmitarbeiter Kundendaten an Verbrecher weitergehleitet hätte, darunter auch eben die Daten der Angerufenen. Diese wurde dann aufgefordert, 29 000 Euro von der Bank nach Hause zu holen.

Bruder informiert

„Tatsächlich wurde ein Betrag in Höhe von 19 000 Euro bei der Bank abgehoben und trotz geäußerter Bedenken des Bankmitarbeiters gegenüber der Kontoinhaberin auf deren Wunsch ausgezahlt“, so die Pressestelle der Polizei. Nach der Auszahlung des Geldes seien der Frau Zweifel gekommen. Sie habe ihren Bruder aufgesucht, die Abläufe geschildert und die Schwägerin habe die Polizei in Edewecht verständigt. „Herr Bach meldete sich nochmals und erfuhr, dass nur 19 000 Euro abgehoben wurden und das Geld bei dem Bruder der Angerufenen sei. Er schimpfte und warf ihr vor, alles falsch gemacht zu haben. Sie solle das Geld sofort zu sich nach Hause holen. Da dieser Vorschlag abgelehnt wurde, erfolgten keine weiteren Anrufe mehr.“

Die weiteren acht Frauen, die von den Betrügern angerufen wurden, gingen nicht auf das Gespräch ein und schalteten die Polizei ein. Diese hat jetzt Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und versuchten Betruges aufgenommen. Die Polizei Bad Zwischenahn nimmt weiterer Hinweise unter Telefon 0 44 03/92 71 15 entgegen.