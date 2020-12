Brand in Edewecht: Brennender Trecker sorgt für Feuerwehreinsatz

Edewecht Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Brand in der Industriestraße in Edewecht ausgerückt. Bei der Firma Rebo Landmaschinen stand ein Traktor in Flammen. Das Feuer drohte auf die Halle überzugreifen, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Kunststoff und Betriebsstoffe verbrannten. Auch lagerten in der Nähe weitere brennbare Flüssigkeiten, auf die das Feuer drohte überzugreifen. Schließlich aber gab es Entwarnung: Die Einsatzkräfte verhinderten ein Ausbreiten der Flammen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Alle verließen das Gebäude noch rechtzeitig. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen hoch, da auch die Halle Schaden genommen hat. Ausgelöst worden war das Feuer offenbar durch Arbeiten an einer Werkbank.

