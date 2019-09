Emden

Wohnblöcke Evakuiert Explosion in Emden: Mann in Lebensgefahr

In Emden hat es am Sonntagvormittag eine Explosion in einem Wohnblock gegeben. Ein 64-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt, drei Gebäude sind evakuiert. Völlig unklar ist der Grund der Explosion. Den sollen laut Polizei nun „Experten aus Hannover“ herausfinden.