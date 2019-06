Edewecht Es ist heiß und soll weiterhin heiß bleiben: Die Temperaturen auch im Ammerland klettern vielerorts über 30 Grad.

Bei langanhaltender Hitze trocknen auch die Böden aus, die Brandgefahr steigt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, warnt Edewechts Gemeindebrandmeister Hinrich Bischoff.

Kippen sorgfältig ausdrücken

Besonders ärgert sich der Feuerwehrmann über brennende Zigarettenkippen. Oftmals reiche schon ein fahrlässig weggeworfener, glimmender Stummel, um die Natur in Brand zu setzen. „Das ist eine Unart“, moniert Bischoff. „Eine Zigarette kann bis zu drei Stunden später noch anfangen zu brennen.“

Der Verursacher sei dann schon längst weg. „Zigaretten verursachen die meisten Brände. Wichtig ist es, sie sachgerecht zu entsorgen und dafür zu sorgen, dass sie nicht weiterglimmen.“

Besonders an trockenen Straßenbermen und ausgetrockneten Gräben entstünde schnell ein Flächenbrand, wenn man glimmende Zigarettenkippen in der Landschaft entsorge. „Jeder Raucher sollte unabhängig von Brandgefahren seine Kippen wieder mitnehmen und nicht in der Natur und auf der Straße entsorgen“, appelliert der Edewechter.

Feuer breitet sich aus

Auch im Wald und auf Naturwegen bei Spaziergängen sollte man möglichst nicht rauchen. Denn Vegetationsbrände in freier Landschaft würden sich bei trockener Witterung rasend schnell ausbreiten und Menschen, Tiere und Sachwerte gefährden. Wie Hinrich Bischoff sagt, habe es im vergangenen Jahr mehr Flächenbrände gegeben – vermutlich entzündet manches Mal durch glimmende Zigarettenkippen.

Sollte man Unkraut abflammen? Das sei häufig zu beobachten, dass Menschen ihre Auffahrten oder andere Wege auf dem Grundstück mit einem Flächenbrenner behandelten. „Prinzipiell muss jeder mit brennbarem Material umgehen können. Sonst entstehen Sachschäden.“ Persönlich hält Bischoff wenig von dieser Methode der Unkrautvernichtung.

Grillen auf Steinflächen

Großer Beliebtheit erfreut sich das Thema Grillen. Gerade wegen möglichen Funkenflugs dürfe ein brennender Grill nicht unbeaufsichtigt bleiben. Solange der Grill an einer geeigneten Stelle steht – beispielsweise auf einer Stein- oder Kiesfläche –, spreche laut Hinrich Bischoff nichts gegen das Grillvergnügen. Kinder sollten verständlicherweise nicht um den Grill herumtoben. Sinnvoll sei es auch, wenn man neben dem Rost einen Eimer Wasser stehen hat. Bei einem massiven Grill, der nicht so schnell umfallen könne, sei das nicht zwingend nötig.

Von einem Picknick in freier Natur rät der 60-Jährige bei Hitzeperioden: „Dort zu grillen, ist fahrlässig.“ Grillkohle sollte man nur kalt entsorgen. Das könne auch am nächsten Tag geschehen.

Grasschnitt verteilen

Beim Rasenmähen während einer Hitzeperiode sollte man den Grasschnitt lieber verteilen, anstatt ihn auf einem Haufen zu lagern. Hier besteht die Gefahr, dass sich das trocknende Gras selbst entzünden könne.

Auch bei Schweißarbeiten ist Vorsicht geboten. „Jeder muss aufpassen, kein brennbares Material in der Nähe zu haben“, mahnt Hinrich Bischoff. Folien würden schnell mal Feuer fangen.

Vorsicht beim Parken

Überdies rät der Deutsche Feuerwehrverband (DFV), Fahrzeuge mit erhitzten Abgasanlagen nicht auf trockenen Feldern oder Wiesen stehenzulassen. Auch dadurch könnten Brände entstehen. Das betreffe neben allen Modellen mit (am Fahrzeugboden liegenden) Katalysatoren (viele Autos mit Otto-Motoren) künftig auch immer mehr Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Würden diese Wagen in den Regenerationsmodus geschaltet, könnten sehr hohe Temperaturen auftreten, so die DFV.

Wer Brände oder Rauchentwicklungen bemerkt, soll sofort den Notruf 112 wählen. Selbst sollte man nur dann versuchen, das Feuer zu löschen, wenn man sich dabei nicht in Gefahr begibt. Ansonsten müsse man auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.

Mehr Tipps zur Gesundheit von Mensch und Tier in Hitzeperioden: https://ol.de/hitze-tipps,