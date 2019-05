Edewecht Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos und einem Motorrad sind am Freitagnachmittag in Edewecht vier Menschen verletzt worden. Der Schaden an den Fahrzeugen soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 20-jähriger Autofahrer von der Edammer Straße in die Süddorfer Straße nach links abbiegen und bremste dafür ab. Eine 19-Jährige aus Bösel fuhr dabei mit ihrem Wagen auf sein Fahrzeug auf. Einem nachfolgenden 60-Jährigen gelang es noch, sein Motorrad mit Beifahrersitz, in dem eine Frau saß, abzubremsen. Auf ihn allerdings fuhr eine 57-Jährige aus Apen mit ihrem Wagen auf.

Die beiden Frauen sowie die zwei Personen auf dem Motorrad wurden bei den Auffahrunfällen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen.