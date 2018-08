Lastwagen stoßen zusammen

Edewecht Zusammenstoß auf der Kreuzung Schepser Damm/Hauptstraße: Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Transporters am Donnerstagvormittag die Vorfahrt eines auf der Hauptstraße in Richtung B 401 fahrenden Sattelzugs missachtet. Bei der darauf folgenden Kollision wurde der Transporterfahrer leicht verletzt. Außerdem sei eine bislang unbekannte Menge Öl in die Oberflächenentwässerung gelaufen. Mit der Beseitigung wurde eine Spezialfirma beauftragt.

Die beteiligten Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Kreuzung gesperrt.