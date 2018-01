Menschen aus brennendem Haus gerettet

Edewecht Einsatz für die Feuerwehr Edewecht am Dienstagabend: Gegen 18.30 Uhr wurden die Frauen und Männer zu einem Brand an der Straße Im Vieh gerufen. Dort befanden sich vier Menschen in einem brennenden Wohnhaus. Glücklicherweise handelte es sich um eine Übung. „Wir hatten die Möglichkeit, in einem noch möblierten Wohnhaus zu üben. Das ist sehr selten“, sagte Zugführer Dirk Gerdes-Röben, der die Übung plante. Unter wirklichkeitsnahen Bedingungen habe man vor allem die Suche nach Menschen in einem verrauchten Gebäude trainiert. Vier Personen galten als vermisst. Bei der Übung waren besonders die Atemschutzträger gefordert. Mit Disconebel und Lichteffekten hatte man das Gebäude, das bald abgerissen werden soll, „einsatzgerecht“ hergerichtet.