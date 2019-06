Edewecht Zwei schwere Motorradunfälle haben sich am Pfingstsonntag in der Region ereignet. In Westerscheps in der Gemeinde Edewecht (Kreis Ammerland) ist ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kollidiere er an der Einmündung Westerschepser Straße/Moorstraße mit einem Fahrzeug, das einen Pferdeanhänger zog. Laut Polizei wollte die Autofahrerin nach links abbiegen, dabei kam es zu dem Zusammenstoß.

Die Arbeite an der Unfallstelle dauerten bis in den Abend an. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-jährige Motorradfahrer aus Delmenhorst bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Hude (Kreis Oldenburg) zugezogen. Laut Polizeibericht hatte er zu spät erkannt, dass ein 31 Jahre alter Delmenhorster mit seinem Auto nach links in den Steinkimmer Weg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein und stürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Daimlers blieb unverletzt.