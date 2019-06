Edewecht Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag in Westerscheps in der Gemeinde Edewecht (Kreis Ammerland) ist ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kollidiere er an der Einmündung Westerschepser Straße/Moorstraße mit einem Fahrzeug, das einen Pferdeanhänger zog. Laut Polizei wollte die Autofahrerin nach links abbiegen, dabei kam es zu dem Zusammenstoß.

Die Arbeite an der Unfallstelle dauerten bis in den Abend an.

Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.