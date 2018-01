Edewecht Weil ein Mann auf der Kreuzung Hauptstraße und Rathausstraße in Edewecht die Vorfahrtsregeln nicht beachtete, kam es zum Zusammenstoß von insgesamt drei PKW. Wie die Polizei mitteilte, habe der Unfallverursacher, der auf der Rathausstraße unterwegs war, ein Auto, das die Hauptstraße befuhr, übersehen. Durch den Zusammenstoß sei das Auto der Frau auf einen weiteren Wagen geschoben worden. Die drei Fahrzeuge waren nach der Karambolage nicht mehr fahrtüchtig. An zwei PKW sei Totalschaden entstanden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während die Fahrerinnen der beiden anderen Autos leicht verletzt in Krankenhäuser in Westerstede und Oldenburg gebracht wurden. Der Kreuzungsverkehr wurde während der Bergungsarbeiten von Polizisten geregelt.