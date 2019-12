Edewecht Achtung, Autofahrer: Die Bundesstraße 401 (Küstenkanalstraße) ist am Mittwochnachmittag nach einem schweren Unfall zwischen Süddorf und Husbäke in der Gemeinde Edewecht voll gesperrt worden. Das berichtet die Polizei Oldenburg. Rettungskräfte sind demnach vor Ort. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Da der Laster in einen Graben gestürzt ist, werden die Bergungsarbeiten und damit die Vollsperrung voraussichtlich noch länger andauern. Wie die Polizei später mitteilte, habe die Straßenmeisterei die Absperrungen übernommen.

‼️ Aktuell ‼️ Vollsperrung der B401 nach einem #Unfall zwischen Süddorf und Husbäke. Bitte umfahrt den Bereich über Edewecht. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Wir berichten weiter! *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) December 18, 2019

Eine weitere Möglichkeit die Unfallstelle zu umfahren, befindet sich parallel verlaufend auf der anderen Seite des Küstenkanals. Nutzt dort bitte die Kanalstraße bzw. den Hansaweg. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) December 18, 2019

Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsmanagement-Zentrale empfiehlt folgende Umleitung: Richtung Oldenburg über Edewecht, Jeddeloher Damm, Auf der Harre, Jeddeloh I und Klein Scharrel.

Eine weitere Möglichkeit befindet sich laut Polizei parallel verlaufend auf der anderen Seite des Küstenkanals. „Nutzt dort bitte die Kanalstraße bzw. den Hansaweg“, heißt es in einem Tweet.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.