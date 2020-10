Polizei sucht Zeugen: Westerstederin stößt auf Einbrecher im Flur

Westerstede Zwei bislang Unbekannte sind am Dienstagabend in der Zeit von 18.45 bis 20.05 Uhr in ein Haus an der Süderstraße in Westerstede eingebrochen. Laut Polizei, haben die Täter ein Erdgeschoß-Fenster aufgehebelt und durchwühlten Schränke und eine Schatulle.

Als die Bewohnerin gegen 20.05 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie die zwei Männer im Flur. Diese flüchteten sofort. Die Täter sollen einen Ring gestohlen haben. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Täter sollen laut der Bewohnerin etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei etwa 175 cm groß und mit einem grauen Kapuzenpulli und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen. Der Mittäter konnte nicht beschreiben werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen können sich unter 0 44 88 /83 31 15 melden.