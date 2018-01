Elsdorf /Rastede Schock für eine Autofahrerin aus Rastede: Als die 27-Jährige am Montagmittag auf der Autobahn 1 bei Elsdorf in Richtung Hamburg unterwegs war, durchschlug ein Eisbrocken die Windschutzscheibe. Er hatte sich vom Dach eines vorausfahrenden Lastwagens gelöst, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Die 27-Jährige hat laut Polizei Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand erlitten.