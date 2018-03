Barßeler nach Unfall gestorben

Godensholt Nach dem schweren Unfall am Sonntag in Godensholt ist der 80-jährige Fahrer des Wagens am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei dem Unfall auf der Aper Straße wurde auch die 76-jährige Beifahrerin aus Godensholt schwer verletzt, sie befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Der Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der 80-jährige Barßeler und seine Beifahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Godensholt befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber war der Barßeler dann in eine Oldenburger Klinik geflogen geworden.